FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED ekim ayı faiz kararı tarihi

ABD Merkez Bankası (FED) ekim ayı faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çeken FED'in, ABD'de hükümetin kapanmasında dolayı atacağı adımlar yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, ekim ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED ekim ayı faiz kararı tarihi

Ekim ayı FED faiz kararı toplantısı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararları, bu yatırım araçlarına doğrudan etki ediyor. Şimdi gözler FED'in alacağı yeni faiz kararı tarihine çevrildi. Peki, 2025 FED ekim ayı faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED ekim ayı faiz kararı tarihi

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED’in 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ekim akşamı Türkiye saatiyle 21.00’de merakla beklenen ekim ayı FED faiz kararı duyurulacak.

FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED ekim ayı faiz kararı tarihi

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, kapanmadan dolayı ekonomik verilerin açıklanmaması ABD Merkez Bankasının (FED) para politikalarında atacağı adımlara yönelik soru işareti oluşturuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

