FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED ekim ayı faiz kararı tarihi

Ekim ayı FED faiz kararı toplantısı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararları, bu yatırım araçlarına doğrudan etki ediyor. Şimdi gözler FED'in alacağı yeni faiz kararı tarihine çevrildi. Peki, 2025 FED ekim ayı faiz kararı ne zaman?