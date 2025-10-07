FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED ekim ayı faiz kararı tarihi
ABD Merkez Bankası (FED) ekim ayı faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çeken FED'in, ABD'de hükümetin kapanmasında dolayı atacağı adımlar yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, ekim ayı FED faiz kararı ne zaman?
Ekim ayı FED faiz kararı toplantısı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararları, bu yatırım araçlarına doğrudan etki ediyor. Şimdi gözler FED'in alacağı yeni faiz kararı tarihine çevrildi. Peki, 2025 FED ekim ayı faiz kararı ne zaman?