FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde FED'in faiz indirimlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı - 1

Mayıs ayı FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son faiz kararını mart ayında açıklayan FED, faizi sabit tutmuştu. Mayıs ayı faiz kararı öncesinde ise yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara taşımaya başladı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı - 2

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı - 3

FED FAİZİ İNDİRİR Mİ?

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı - 4

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.

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