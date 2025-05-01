FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED mayıs ayı faiz kararı
ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde FED'in faiz indirimlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?
Mayıs ayı FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son faiz kararını mart ayında açıklayan FED, faizi sabit tutmuştu. Mayıs ayı faiz kararı öncesinde ise yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara taşımaya başladı. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?