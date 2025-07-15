FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan Temmuz 2025 tarihli faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla takip ettiği bu kritik toplantı, dolar kuru, altın fiyatları ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki, Temmuz 2025 FED toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı - 1

Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde faiz indirimi sinyalleri güçlenmeye başladı. Ekonomistler ve yatırımcılar, haziranda açıklanan enflasyon verilerine göre çekirdek TÜFE’de %2,3’e gerileme olmasının ardından faiz indirimine odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?

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FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı - 2

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED’in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak.

Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı - 3

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025’te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE’de %2,3’e gerileme göstermişti. Bu durum, FED’in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar, FED’in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell’ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.

FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı - 4

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

FED’in alacağı faiz kararı;

Dolar/TL kuru başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerini,

Altın ve gümüş fiyatlarını,

Kripto para piyasalarını,

Borsa endekslerini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle Temmuz 2025 toplantısı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finansal piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

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