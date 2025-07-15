FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan Temmuz 2025 tarihli faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla takip ettiği bu kritik toplantı, dolar kuru, altın fiyatları ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki, Temmuz 2025 FED toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi beklentisi ne yönde?
Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde faiz indirimi sinyalleri güçlenmeye başladı. Ekonomistler ve yatırımcılar, haziranda açıklanan enflasyon verilerine göre çekirdek TÜFE’de %2,3’e gerileme olmasının ardından faiz indirimine odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?