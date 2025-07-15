FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

FED’in alacağı faiz kararı;



Dolar/TL kuru başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerini,



Altın ve gümüş fiyatlarını,



Kripto para piyasalarını,



Borsa endekslerini doğrudan etkiliyor.



Bu nedenle Temmuz 2025 toplantısı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finansal piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde.