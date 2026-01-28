FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2026 FED ocak ayı faiz kararı toplantısı)

Küresel piyasalar için yılın ilk büyük günü olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün açıklanacak. 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanan ABD Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar merakla bekleniyor. 2025 yılının son çeyreğinde üst üste gelen üç faiz indiriminin ardından, bankanın bu akşam nasıl bir yol haritası çizeceği, altın, dolar ve kripto para piyasalarını da etkileyecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?