FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2026 FED ocak ayı faiz kararı toplantısı)
28.01.2026 10:29
NTV - Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının merakla beklediği ocak ayı FED faiz kararı öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlara yatırımlarını geçirmeye başladı. Altın, gümüş ve değerli maden yatırımcıları da FED'in olası faiz indirimine karşı tetikte olacak. Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalar için yılın ilk büyük günü olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün açıklanacak. 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanan ABD Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar merakla bekleniyor. 2025 yılının son çeyreğinde üst üste gelen üç faiz indiriminin ardından, bankanın bu akşam nasıl bir yol haritası çizeceği, altın, dolar ve kripto para piyasalarını da etkileyecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ilk faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu ocak ayı faiz kararı 28 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.
OCAK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.
Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamasının fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını söyleyen analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklıkların artabileceği uyarısında bulundu.
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i bugün beklemede tutacağını ifade etti.