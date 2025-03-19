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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi ne yönde? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dolar, altın borsa ve kripto para yatırımcıları, FED tarafından 2025 yılının ilk faiz indiriminin yapılacağı tarihi merak ediyor. Yatırımcılar FED'in alacağı para politikası kararı sonrasında yatırımlarına yön verecek. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi ne yönde? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı) - 1

Mart ayı FED faiz kararı için gözler FOMC toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Trump tarafından yapılan diğer ülkelere vergilendirme kararlarının ardından FED'in alacağı reaksiyon merak ediliyor. Bu hafta açıklanacak olan mart ayı FED faiz kararının ardından gözler Jerome Powell'da olacak. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi ne yönde? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantısı 18 Mart 2025 Salı günü ve 19 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Toplantının ardından FED faiz kararını saat 22.00'da açıklayacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi ne yönde? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı) - 3

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bu hafta Fed'in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ve ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bu haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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