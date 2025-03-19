FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi ne yönde? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dolar, altın borsa ve kripto para yatırımcıları, FED tarafından 2025 yılının ilk faiz indiriminin yapılacağı tarihi merak ediyor. Yatırımcılar FED'in alacağı para politikası kararı sonrasında yatırımlarına yön verecek. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Mart ayı FED faiz kararı için gözler FOMC toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Trump tarafından yapılan diğer ülkelere vergilendirme kararlarının ardından FED'in alacağı reaksiyon merak ediliyor. Bu hafta açıklanacak olan mart ayı FED faiz kararının ardından gözler Jerome Powell'da olacak. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?