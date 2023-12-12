FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler Aralık ayı FED kararında)

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler ABD Merkez Bankası’nın toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. FED, yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantıların tarihini paylaşmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler Aralık ayı FED kararında) - 1

FED'in yıl içerisinde gerçekleştireceği faiz kararı toplantılarının tarihleri paylaşılmıştı. Faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasalar tarafından takip edilecek.

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler Aralık ayı FED kararında) - 2

ABD Merkez bankası (FED) toplantı takvimine göre, aralık ayı toplantıları 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler Aralık ayı FED kararında) - 3

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler Aralık ayı FED kararında) - 4

Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.

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