FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Küresel piyasalarda gözler Aralık ayı FED kararında)
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler ABD Merkez Bankası’nın toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. FED, yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantıların tarihini paylaşmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED'in yıl içerisinde gerçekleştireceği faiz kararı toplantılarının tarihleri paylaşılmıştı. Faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasalar tarafından takip edilecek.