FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED ekim ayı faiz kararı)

Küresel piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası’na (FED) çevrilmiş durumda. Ekim 2025 FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacağı için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistler faiz indirimi veya sabit tutma konusunda nasıl bir beklenti içinde? İşte 2025 Ekim ayı FED faiz kararına dair son tahminler ve beklentiler…

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED ekim ayı faiz kararı) - 1

ABD Merkez Bankası (FED) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto paralara direkt olarak etki eden FED faiz kararının ekim ayında ne yönde olacağı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Son olarak faizi en son eylül ayında indiren FED'in ekim ayında alacağı karar öncesi tedirgin bekleyiş sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED ekim ayı faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı FED faiz kararı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED ekim ayı faiz kararı) - 3

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED ekim ayı faiz kararı) - 4

2025'İN İLK FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL'DE GELDİ

Fed, eylül ayı politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirmişti. Daha önceki 5 toplantıda faiz değişikliğine gidilmemişti.

Fed, 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararını eylül ayında almıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER