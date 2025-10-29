FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED ekim ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto paralara direkt olarak etki eden FED faiz kararının ekim ayında ne yönde olacağı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Son olarak faizi en son eylül ayında indiren FED'in ekim ayında alacağı karar öncesi tedirgin bekleyiş sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?