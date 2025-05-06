FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED mayıs ayı faiz kararı)

2025 FED mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. ABD ekonomisindeki gidişata yönelik sinyal verecek olan faiz kararıyla birlikte, yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?