FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 FED mayıs ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, analistlerin mayıs ayı faiz kararına ilişkin beklentisi belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 FED mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. ABD ekonomisindeki gidişata yönelik sinyal verecek olan faiz kararıyla birlikte, yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?