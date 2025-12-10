FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED aralık ayı faiz kararı)

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon verileri ile Fed'in faiz indirim beklentileri güçlenirken, Fed yetkilileri arasında gevşeme sürecine yönelik fikir ayrılıkları artmıştı.

Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.

Fikir ayrılıklarının sürmeye devam ettiği bir ortamda kararını açıklayacak Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.