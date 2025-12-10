FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED aralık ayı faiz kararı)
10.12.2025 12:43
Birkan Erol
Küresel piyasaların yönünü belirleyen en kritik para politikası kararı olan aralık ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), yılın son toplantısında alacağı faiz kararı ile enflasyonla mücadeledeki duruşunu ve 2026 yılına dair yol haritasını netleştirecek. Kritik karar öncesinde analistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Piyasa uzmanları ve analistler, FED'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuca dair beklentilerini açıkladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları da özlerini FED'in aralık ayı faiz kararına çevirdi. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? İşte 2025 aralık ayı FED faiz kararı tarihi.
ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın son faiz kararı için takvim netleşti.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz kararı 10 Aralık Çarşamba akşamı saat 22.00'da açıklanacak.
Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasında etkili oluyor.
ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon verileri ile Fed'in faiz indirim beklentileri güçlenirken, Fed yetkilileri arasında gevşeme sürecine yönelik fikir ayrılıkları artmıştı.
Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade etmişti.
Fikir ayrılıklarının sürmeye devam ettiği bir ortamda kararını açıklayacak Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.