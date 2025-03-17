FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 FED mart ayı PPK faiz kararı)

Mart ayı FED faiz kararı için gözler FOMC toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Trump tarafından yapılan diğer ülkelere vergilendirme kararlarının ardından FED'in alacağı reaksiyon merak ediliyor. Bu hafta açıklanacak olan mart ayı FED faiz kararının ardından gözler Jerome Powell'da olacak. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?