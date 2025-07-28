FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının temmuz ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda büyük bir merakla beklenen bu karar, yalnızca Amerikan ekonomisini değil, Türkiye dahil birçok ülkenin finansal dengelerini de etkiliyor. Analistler tarafından FED'in temmuz ayında alacağı faiz kararı beklentisi açıklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlere göre FED faiz indirimine gider mi?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım - 1

Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını direkt olarak etkileyen FED faiz kararı öncesinde gözler analistlerin faiz beklentisine çevrildi. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım - 2

TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED’in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak.

Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım - 3

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025’te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE’de %2,3’e gerileme göstermişti. Bu durum, FED’in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Uzmanlar, FED’in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell’ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım - 4

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT KALMASI

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörülerinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump perşembe günkü Fed ziyaretinde Başkan Jerome Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.

Analistler, Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamalar ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdığını belirterek, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların da artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım - 5

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

FED’in alacağı faiz kararı;

Dolar/TL kuru başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerini,

Altın ve gümüş fiyatlarını,

Kripto para piyasalarını,

Borsa endekslerini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle Temmuz 2025 toplantısı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finansal piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

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