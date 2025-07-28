FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım
ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının temmuz ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda büyük bir merakla beklenen bu karar, yalnızca Amerikan ekonomisini değil, Türkiye dahil birçok ülkenin finansal dengelerini de etkiliyor. Analistler tarafından FED'in temmuz ayında alacağı faiz kararı beklentisi açıklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlere göre FED faiz indirimine gider mi?
Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını direkt olarak etkileyen FED faiz kararı öncesinde gözler analistlerin faiz beklentisine çevrildi. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?