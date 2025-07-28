FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2025 FED temmuz ayı faiz kararı için geri sayım

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT KALMASI

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörülerinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.



ABD Başkanı Trump perşembe günkü Fed ziyaretinde Başkan Jerome Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.



Analistler, Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamalar ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdığını belirterek, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların da artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi.