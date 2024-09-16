FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto paralara doğrudan etki eden FED faiz kararı için bu ay faiz indirimi beklentisi yer alıyor. FED, eylül ayında faiz indirimine gitmesi halinde aylar sonra ilk kez faiz indirmiş olacak. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?