FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Yılın en dikkat çeken faiz kararını açıklayacak olan FED'de tüm gözler faiz indirimine çevrildi. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları FED'in bu ay faiz indirimine gitmesini beklerken, ekonomistlerinde eylül ayı faiz kararı için beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı) - 1

Eylül ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto paralara doğrudan etki eden FED faiz kararı için bu ay faiz indirimi beklentisi yer alıyor. FED, eylül ayında faiz indirimine gitmesi halinde aylar sonra ilk kez faiz indirmiş olacak. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı) - 2

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı) - 4

KASIM AYINDA 50 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

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