FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, temmuz ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. FED geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomistler FED'in faizi bu ayda indirmesini beklemiyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı) - 1

2024 temmuz ayı FED faiz kararı, ekonomi ve yatırımla ilgilenen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Uzun süredir faiz indirimine gitmeyen FED'in, temmuz ayında faizle ilgili alacağı karar merak ediliyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da temmuz ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı) - 4

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.

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