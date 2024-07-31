FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, temmuz ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. FED geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomistler FED'in faizi bu ayda indirmesini beklemiyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?
2024 temmuz ayı FED faiz kararı, ekonomi ve yatırımla ilgilenen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Uzun süredir faiz indirimine gitmeyen FED'in, temmuz ayında faizle ilgili alacağı karar merak ediliyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?