FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED yılın ilk faiz indirimine gidecek mi? (2025 FED ocak ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. FED tarafından açıklanacak olan yılın ilk faiz kararı öncesinde, FED'in atacağı adımlarla çelişebileceği yönündeki endişeler yatırımcılar tarafından sürüyor. Açıklanacak olan ocak ayı faiz kararıyla birlikte ABD ekonomisine ilişkin gidişata yönelik sinyallerde belli olacak. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?