FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED'in aralık ayı faiz beklentisi belli oldu

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade etti.