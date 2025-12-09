FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED'in aralık ayı faiz beklentisi belli oldu
09.12.2025 08:30
Tuğba Öztürk
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. FED tarafından açıklanacak yılın son faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto paraları yakından ilgilendiriyor. Yatırımcılar ise FED'in aralık ayı faiz kararı öncesinde temkinli davranıyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
2025 aralık ayı FED faiz kararı toplantısı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Küresel piyasaları doğrudan etkileyen FED faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Analistlerin ise FED'in aralık ayında açıklayacağı faiz kararına yönelik beklentileri belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayı faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu.
FED takvimine göre; Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı 9 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantılarının ardından saat 22.00'de kritik faiz kararı açıklanacak.
Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.
Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade etti.