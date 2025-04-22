FED faiz kararı tarihi Nisan 2025: Bir sonraki FED PPK toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı birleşmesi Mayıs ayında olacak. Ocak ve mart ayına düzenlenen toplantılardan faiz oranını sabit tutma kararı çıkmıştı. Gözler Nisan ayı FED faiz kararında. Peki, 2025 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı tarihi Nisan 2025: Bir sonraki FED PPK toplantısı ne zaman? - 1

FED, 2025 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. İlk iki toplantı ardından faiz kararını sabit bırakma kararı çıkmıştı. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararına çevrildi. Nisan ayına ilişkin faiz kararı ise mayıs ayında duyurulacak. İşte, FED PPK toplantı tarihleri...

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FED faiz kararı tarihi Nisan 2025: Bir sonraki FED PPK toplantısı ne zaman? - 2

FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı 6 ve 7 Mayıs günlerinde düzenlenecek PPK toplantısı ardından 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de ilan edilecek.

Ocak ayındaki toplantı ardından faiz kararı değiştirilmemiş ve 4,25-4,50 aralığında sabit tutulmuştu. Mart toplantısından da aynı karar çıkmış ve faiz oranı 4,25-4,50 aralığında kalmıştı.

FED faiz kararı tarihi Nisan 2025: Bir sonraki FED PPK toplantısı ne zaman? - 3

ABD Bakanı Donald Trump da bir kez daha ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesine yönelik çağırda bulundu ve aksi halde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

Toplantı tarihleri:

17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık

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