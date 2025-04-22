FED faiz kararı tarihi Nisan 2025: Bir sonraki FED PPK toplantısı ne zaman?

FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı 6 ve 7 Mayıs günlerinde düzenlenecek PPK toplantısı ardından 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de ilan edilecek.



Ocak ayındaki toplantı ardından faiz kararı değiştirilmemiş ve 4,25-4,50 aralığında sabit tutulmuştu. Mart toplantısından da aynı karar çıkmış ve faiz oranı 4,25-4,50 aralığında kalmıştı.