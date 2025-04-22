FED faiz kararı tarihi Nisan 2025: Bir sonraki FED PPK toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı birleşmesi Mayıs ayında olacak. Ocak ve mart ayına düzenlenen toplantılardan faiz oranını sabit tutma kararı çıkmıştı. Gözler Nisan ayı FED faiz kararında. Peki, 2025 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED, 2025 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. İlk iki toplantı ardından faiz kararını sabit bırakma kararı çıkmıştı. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararına çevrildi. Nisan ayına ilişkin faiz kararı ise mayıs ayında duyurulacak. İşte, FED PPK toplantı tarihleri...