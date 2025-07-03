FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu?

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Powell, ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuştu ve soruları yanıtladı. Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğini ve yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini ifade etti.



Tarifeler olmasaydı Fed'in faizleri daha çok düşüreceğinin sinyalini veren Başkan Powell, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince, beklemeye geçtiklerini kaydetti.



"ABD ekonomisi sağlam bir yapıda olduğu sürece, yapılacak en ihtiyatlı şeyin beklemek, daha fazla bilgi edinmek ve bu etkilerin neler olabileceğini görmek olduğunu düşünüyoruz. Bu etkiler henüz ortaya çıkmadı, bu yüzden şimdilik bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.



Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük bölümünün yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü de açıklayan Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.