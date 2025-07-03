FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu?
ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimine göre Haziran ayına ilişkin faiz kararı Temmuz toplantısında açıklanacak. Haziran'da yapılan PPK toplantısında alınan karar gereği faizi 4,25-4,50 arasında sabit tutmuştu. Öte yandan FED Başkanı Powell, faiz indirimi sorusuna da yanıt verdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Faiz kararı için takvim takip ediliyor. Faizi 4,25-4,50 arasında sabit tutma kararı alan ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı ise Temmuz'da olacak. 4 defa peş peşe faizi sabit tutma kararı veren bankanın yıl sonuna kadar 2 indirim yapması bekleniyor. İşte, FED faiz kararına dair detaylar...