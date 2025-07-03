FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimine göre Haziran ayına ilişkin faiz kararı Temmuz toplantısında açıklanacak. Haziran'da yapılan PPK toplantısında alınan karar gereği faizi 4,25-4,50 arasında sabit tutmuştu. Öte yandan FED Başkanı Powell, faiz indirimi sorusuna da yanıt verdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu? - 1

Faiz kararı için takvim takip ediliyor. Faizi 4,25-4,50 arasında sabit tutma kararı alan ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı ise Temmuz'da olacak. 4 defa peş peşe faizi sabit tutma kararı veren bankanın yıl sonuna kadar 2 indirim yapması bekleniyor. İşte, FED faiz kararına dair detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ABD Merkez Bankası, Haziran'a ilişkin faiz kararını 29-30 Temmuz'daki PPK toplantısında verecek. Faiz kararı ise 30 Temmuz akşamı açıklanacak.

FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu? - 3

FED MAYIS AYI FAİZ KARARI

Geçtiğimiz ay bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirilmişti.

FED faiz kararı Temmuz toplantı tarihleri: ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi olur mu? - 4

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Powell, ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuştu ve soruları yanıtladı. Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğini ve yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini ifade etti.

Tarifeler olmasaydı Fed'in faizleri daha çok düşüreceğinin sinyalini veren Başkan Powell, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince, beklemeye geçtiklerini kaydetti.

"ABD ekonomisi sağlam bir yapıda olduğu sürece, yapılacak en ihtiyatlı şeyin beklemek, daha fazla bilgi edinmek ve bu etkilerin neler olabileceğini görmek olduğunu düşünüyoruz. Bu etkiler henüz ortaya çıkmadı, bu yüzden şimdilik bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük bölümünün yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü de açıklayan Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.

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