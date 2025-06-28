FED faiz kararı Temmuz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) faizi hangi tarihte açıklanacak, indirim olacak mı?
FED faiz kararı için Para Politikası Kurulu tarafından belirli aralıklarla toplantı gerçekleştiriliyor ve ardından faiz kararı açıklanıyor. Son olarak 16-17 Haziran günlerinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklanan karara göre ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasaların gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran FED faiz kararında. Peki, FED Temmuz toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?
ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimine göre Haziran ayı kararı, Temmuz ayı sonunda düzenlenecek toplantılar sonunda açıklanacak. FED, mayıs ayı kararıyla beraber 4 defa peş peşe faizde değişiklik yapmadı ve sabit bıraktı. Böylece FED, politika faizi beklentisine paralel olarak faizi değişmedi. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...