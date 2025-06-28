FED faiz kararı Temmuz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) faizi hangi tarihte açıklanacak, indirim olacak mı?

FED faiz kararı için Para Politikası Kurulu tarafından belirli aralıklarla toplantı gerçekleştiriliyor ve ardından faiz kararı açıklanıyor. Son olarak 16-17 Haziran günlerinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklanan karara göre ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasaların gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran FED faiz kararında. Peki, FED Temmuz toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

FED faiz kararı Temmuz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) faizi hangi tarihte açıklanacak, indirim olacak mı? - 1

ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimine göre Haziran ayı kararı, Temmuz ayı sonunda düzenlenecek toplantılar sonunda açıklanacak. FED, mayıs ayı kararıyla beraber 4 defa peş peşe faizde değişiklik yapmadı ve sabit bıraktı. Böylece FED, politika faizi beklentisine paralel olarak faizi değişmedi. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı Temmuz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) faizi hangi tarihte açıklanacak, indirim olacak mı? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını, 29-30 Temmuz tarihlerindeki PPK toplantısı ardından 30 Temmuz günü saat 21:00 sıralarında duyuracak.

FED faiz kararı Temmuz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) faizi hangi tarihte açıklanacak, indirim olacak mı? - 3

FED FAİZ KARARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

4 defa peş peşe sabit bırakma kararı veren FED, bu yıl için de faiz beklentisinde değişiklik yapmadı ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüsünde bulundu. 2025 yılı için büyüme tahmini aşağı, enflasyon tahmini yukarı yönde revize edildi.

Açıklanan karar metninde ise ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin azaldığı ancak yüksek kaldığı da belirtildi.

FED başkanı Powell, "Bence faiz indirimlerinin uygun olacağı bir yere gelme ihtimalimiz daha yüksek." sözlerine yer vermişti. Faiz indirimleri için ayrıca "Bunun ne zaman olacağını söylemek zor ama geleceğini biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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