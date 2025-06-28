FED faiz kararı Temmuz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) faizi hangi tarihte açıklanacak, indirim olacak mı?

FED FAİZ KARARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

4 defa peş peşe sabit bırakma kararı veren FED, bu yıl için de faiz beklentisinde değişiklik yapmadı ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüsünde bulundu. 2025 yılı için büyüme tahmini aşağı, enflasyon tahmini yukarı yönde revize edildi.



Açıklanan karar metninde ise ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin azaldığı ancak yüksek kaldığı da belirtildi.



FED başkanı Powell, "Bence faiz indirimlerinin uygun olacağı bir yere gelme ihtimalimiz daha yüksek." sözlerine yer vermişti. Faiz indirimleri için ayrıca "Bunun ne zaman olacağını söylemek zor ama geleceğini biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.