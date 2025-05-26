FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası, faiz kararı için belirli tarihlerde bir araya geliyor. Mayıs ayı başında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faizin 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı alındı. Gözler bir sonraki FED faiz kararı toplantı tarihine çevrildi. FED'in önümüzdeki toplantısı ise haziran ayında olacak. Peki, Mayıs faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED faiz kararı için tarih araştırması sürüyor. Mayıs ayının faiz kararı bir sonraki ay olan Haziran'da duyurulacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından geçtiğimiz toplantı ardından açıklanan karar beklentilere paralel olarak gelişmişti. İşte, FED faiz kararı toplantısı hakkında detaylar...