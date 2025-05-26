FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

NİSAN FED FAİZ KARARI

Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan FED, faiz beklentisine paralel bir şekilde faiz oranını yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktığını duyurmuştu.



Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bıraktığını duyurdu.