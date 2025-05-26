FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası, faiz kararı için belirli tarihlerde bir araya geliyor. Mayıs ayı başında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faizin 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı alındı. Gözler bir sonraki FED faiz kararı toplantı tarihine çevrildi. FED'in önümüzdeki toplantısı ise haziran ayında olacak. Peki, Mayıs faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? - 1

FED faiz kararı için tarih araştırması sürüyor. Mayıs ayının faiz kararı bir sonraki ay olan Haziran'da duyurulacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından geçtiğimiz toplantı ardından açıklanan karar beklentilere paralel olarak gelişmişti. İşte, FED faiz kararı toplantısı hakkında detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ABD Merkez Bankası faiz kararını 17-18 Haziran günlerinde yapacağı toplantı ardından 18 Haziran günü saat 21:00 sıralarında duyuracak.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? - 3

NİSAN FED FAİZ KARARI

Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan FED, faiz beklentisine paralel bir şekilde faiz oranını yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktığını duyurmuştu.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bıraktığını duyurdu.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2025 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi: FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? - 4

Toplantı Tarihleri

Toplantılar:

17-18 Haziran,

29-30 Temmuz,

16-17 Eylül,

28-29 Ekim,

9-10 Aralık'ta düzenlenecek.

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