FED faiz kararı yatırımcıların odağında: Eylül ayında FED faiz indirimi yapacak mı?
Küresel piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerin seyri, yatırımcıların FED’in Eylül ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusundaki beklentilerini şekillendiriyor. Özellikle dolar, altın, kripto paralar ve hisse senetleri, alınacak karardan doğrudan etkilenmesi nedeniyle yakından takip ediliyor.
Son açıklanan enflasyon verilerinde ABD’de fiyat artışlarının kademeli olarak yavaşlaması, piyasaların faiz indirimi ihtimaline yönelik umutlarını artırdı. Analistler, FED’in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu belirtiyor. Ancak merkez bankası yetkililerinin temkinli mesajları, kararın veri odaklı olacağına işaret ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?