FED faiz kararı yatırımcıların odağında: Eylül ayında FED faiz indirimi yapacak mı?

Küresel piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerin seyri, yatırımcıların FED’in Eylül ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusundaki beklentilerini şekillendiriyor. Özellikle dolar, altın, kripto paralar ve hisse senetleri, alınacak karardan doğrudan etkilenmesi nedeniyle yakından takip ediliyor.

Son açıklanan enflasyon verilerinde ABD’de fiyat artışlarının kademeli olarak yavaşlaması, piyasaların faiz indirimi ihtimaline yönelik umutlarını artırdı. Analistler, FED’in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu belirtiyor. Ancak merkez bankası yetkililerinin temkinli mesajları, kararın veri odaklı olacağına işaret ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Kritik faiz kararı 17 Eylül akşamı saat 21.00'da açıklanacak.

ALTIN, DOLAR VE BORSALAR NASIL ETKİLENİR?

FED’in olası faiz indirimi kararı, küresel piyasalar açısından kritik bir dönemeç olacak.

Altın fiyatları, faiz indirimi halinde değer kazanma eğilimine girebilir.

Dolar endeksi zayıflayabilir, gelişmekte olan ülke para birimlerine destek sağlayabilir.

Borsalar, likidite artışı beklentisiyle pozitif tepki verebilir.

Kripto paralar ise risk iştahının artmasıyla yeniden yukarı yönlü hareketlenebilir.

