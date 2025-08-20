FED faiz kararı yatırımcıların odağında: Eylül ayında FED faiz indirimi yapacak mı?

Son açıklanan enflasyon verilerinde ABD’de fiyat artışlarının kademeli olarak yavaşlaması, piyasaların faiz indirimi ihtimaline yönelik umutlarını artırdı. Analistler, FED’in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu belirtiyor. Ancak merkez bankası yetkililerinin temkinli mesajları, kararın veri odaklı olacağına işaret ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?