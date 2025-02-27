FED Mart ayı faiz kararı tarihi belli oldu! FED PPK toplantısı ayın kaçında, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yıl 8 kez toplanacak. FED'in ilk toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi ve faiz kararı yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit kaldı. Piyasalar yeni yol haritaları için mart ayında açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. Son karar ile beraber Banka, faiz indirimine ara vermiş oldu. Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Mart ayı faiz kararı tarihi belli oldu! FED PPK toplantısı ayın kaçında, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

FED, geçtiğimiz kasım ve aralık aylarındaki faiz indirimi ardından yatırımcıları şaşırtarak faiz kararını 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktığını duyurdu. ABD Merkez Bankası'dan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetlerin hızla gelişmeye devam ettiğine yer verildi. FED'in beklenen bir sonraki toplantısı 18-19 Mart günlerinde olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

FED Mart ayı faiz kararı tarihi belli oldu! FED PPK toplantısı ayın kaçında, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı 18-19 Mart günlerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından 19 Mart'ta saat 22:00'de açıklanıyor olacak.

FED Mart ayı faiz kararı tarihi belli oldu! FED PPK toplantısı ayın kaçında, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

FED tarafından yapılan açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

FED Başkanı Jerome Powell da konuya dair, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını belirtti.

FED Mart ayı faiz kararı tarihi belli oldu! FED PPK toplantısı ayın kaçında, faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

FED 2025 yılı toplantı takvimi; 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.

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