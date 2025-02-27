FED Mart ayı faiz kararı tarihi belli oldu! FED PPK toplantısı ayın kaçında, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED tarafından yapılan açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.



Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.



FED Başkanı Jerome Powell da konuya dair, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını belirtti.