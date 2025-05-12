FED Mayıs faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 toplantı takvimi, piyasaların gündeminde bulunuyor. Banka, geçtiğimiz ay açıklanan kararında faiz oranını nisan ayında 4.25-4.50 oranında sabit bıraktı. FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihlerinde. 2025 Mayıs FED faizi ne olacak?

FED Mayıs faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 1


FED faiz kararı toplantısı 2025 yılı içinde 8 defa düzenleniyor. İlk üçü geride kalırken ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıları da her ay merakla bekleniyor. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...

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FED Mayıs faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 2

FED MAYIS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek toplantının ardından duyurulacak. Karar 18 Haziran günü saat 22:00'da açıklanacak.

Haziran faiz kararı toplantısı 29-30 Temmuz'da,
Temmuz ve Ağustos'u içine alan dönemin faiz kararı 16-17 Eylül'de,
Eylül faiz kararı 28-29 Ekim'de,
Ekim kararı ise 9-10 Aralık tarihinde açıklanacak.

FED Mayıs faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? - 3

FED NİSAN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığınad bırakmıştı. FED, kararın, ABD Merkez Bankası yöneticilerinin oy birliği ile alındığını bildirdi.

Mart ayında da banka, faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakma kararı almıştı.

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