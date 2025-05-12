FED Mayıs faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) 2025 toplantı takvimi, piyasaların gündeminde bulunuyor. Banka, geçtiğimiz ay açıklanan kararında faiz oranını nisan ayında 4.25-4.50 oranında sabit bıraktı. FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihlerinde. 2025 Mayıs FED faizi ne olacak?
FED faiz kararı toplantısı 2025 yılı içinde 8 defa düzenleniyor. İlk üçü geride kalırken ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıları da her ay merakla bekleniyor. İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih...