FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimine göre bir sonraki birleşme haziran ayında olacak. Son yapılan açıklamada banka, faiz oranını yüzde 4,50 oranında sabit bırakmıştı. Piyasaları yakından ilgilendiren FED faiz kararı bir sonraki toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
FED faiz kararı için gözler toplantı tarihlerinde. Tarifelerdeki dalgalanmalar nedeniyle net olmayan bir tablo olduğu bildirilmişti. Mayıs ayı faiz oranı konusundaki beklentiler farklılık gösteriyor. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanır?