FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimine göre bir sonraki birleşme haziran ayında olacak. Son yapılan açıklamada banka, faiz oranını yüzde 4,50 oranında sabit bırakmıştı. Piyasaları yakından ilgilendiren FED faiz kararı bir sonraki toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? - 1

FED faiz kararı için gözler toplantı tarihlerinde. Tarifelerdeki dalgalanmalar nedeniyle net olmayan bir tablo olduğu bildirilmişti. Mayıs ayı faiz oranı konusundaki beklentiler farklılık gösteriyor. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ

FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantı ardından 18 Haziran'da saat 22:00'de duyurulacak.

29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık

FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? - 3

ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını beklentilere paralel olarak mart ayı için yüzde 4,50 olarak bırakmıştı. Banka  minimum faiz oranını ise 4,25'de bıraktı.

FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? - 4

FOMC, “Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da arttı” demişti.

Açıklamada, “Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere dikkat etmekte ve daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığına karar vermektedir” ifadelerine yer verilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER