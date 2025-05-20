FED Mayıs faiz kararı tarihi! ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

FOMC, “Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da arttı” demişti.



Açıklamada, “Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere dikkat etmekte ve daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığına karar vermektedir” ifadelerine yer verilmişti.