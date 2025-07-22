FED toplantı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası FED’in, Temmuz ayı faiz kararını açıklayacağı kritik toplantı için geri sayım başladı. Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, ekonomik politika yönü hakkında önemli ipuçları içerecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED toplantı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Temmuz ayı sonu yaklaşırken gözler yeniden ABD Merkez Bankası’na çevrildi. Son toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen Fed’in, bu ay nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi için henüz erken olduğunu belirterek, ekonomik verilerin gidişatını izlemeye devam edeceklerini vurguladı. Temmuz sonunda yapılacak olan toplantı, yılın ikinci yarısına dair para politikası beklentileri açısından kritik önem taşıyor.


EKONOMİ HABERLERİ

FED toplantı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

Piyasalar, daha önce sıkı duruşa devam eden Fed’in, enflasyondaki gerileme ve işgücü piyasasındaki yavaşlamayı gerekçe göstererek 25 baz puanlık faiz indirimi yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.

FED toplantı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı faiz kararını 29–30 Temmuz 2025 tarihli FOMC toplantısının ardından açıklayacak. Türkiye saatiyle kararın 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00–22.00 arasında netleşmesi bekleniyor.

FED toplantı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

PİYASA BEKLENTİLERİ

FED yetkililerinden Christopher Waller ve Michelle Bowman, Temmuz toplantısında faiz indirimi yapılabileceği görüşünde. Piyasalar, Eylül ayında en az bir faiz indirimi bekliyor; Temmuz içinse yaklaşık %25 ihtimal tanıyor. Ancak Powell’ın temkinli yaklaşımı, daha fazla veri gelmesini isteyerek hemen indirime gitmeyi beklemiyor.

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