FED toplantı takvimi: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı sonu yaklaşırken gözler yeniden ABD Merkez Bankası’na çevrildi. Son toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen Fed’in, bu ay nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi için henüz erken olduğunu belirterek, ekonomik verilerin gidişatını izlemeye devam edeceklerini vurguladı. Temmuz sonunda yapılacak olan toplantı, yılın ikinci yarısına dair para politikası beklentileri açısından kritik önem taşıyor.





