FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED VE ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) 13 Aralık'ta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) 14 Aralık'ta yılın son faiz kararını açıklayacak.



Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.



FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.