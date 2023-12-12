FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken tarih araştırmaları hız kazandı. Analistler, faiz kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları da bekleniyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. İşte, Fed'in faiz kararı hakkında bilgiler...

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FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

FED VE ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) 13 Aralık'ta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) 14 Aralık'ta yılın son faiz kararını açıklayacak.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Orta Doğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.


FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.

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