FED VE ECB ARALIK FAİZ KARARI: FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalarda bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken tarih araştırmaları hız kazandı. Analistler, faiz kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları da bekleniyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. İşte, Fed'in faiz kararı hakkında bilgiler...