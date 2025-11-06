FED yılın son toplantısını aralık ayında yapacak: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
06.11.2025 13:53
Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Yıl başında belirlenen takvim doğrultusunda 2025 yılının son faiz toplantısı aralık ayında gerçekleşecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yıl 8 kez toplanacak. FED'in ilk toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yılın son yani 8'inci faiz kararı ise aralık ayında belirlenecek. Yatırımcılar ve piyasalar, kararın zamanlamasının yanı sıra, bankanın ileriki döneme dair mesajlarına ve ekonomiye dair değerlendirmelerine de odaklanmış durumda.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez bankası Federal Reserve (FED), 2025 yılı politika faizini belirleyecek yılsonu toplantısını 9–10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek.
Kararın açıklanması ise toplantının bitiş gününde yapılması bekleniyor. Analistler, kararın 10 Aralık günü Türkiye saatiyle akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulacağını öngörüyor.
SON TOPLANTIDA 25 BAZ PUAN DÜŞÜRDÜ
Fed, ekim ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediği, istihdam artışlarının yavaşladığı, enflasyonun yılın başından bu yana arttığı kaydedildi. Fed, ayrıca bilanço küçültme sürecini 1 Aralık itibarıyla sonlandıracağını açıkladı.
POWELL TEMKİNLİ KONUŞTU
Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayındaki toplantıya dair temkinli konuştu.
Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.
Aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, çok yüksek düzeyde belirsizliğin olması durumunda, hareket konusunda ihtiyatlı davranmak gerekebileceğini söyledi.