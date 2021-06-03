Filyos Limanı yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nın açılışını yapacak.

Anadolu Ajansı 03.06.2021 - 12:26

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Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış yarın yapılacak.
Filyos Limanı yarın açılıyor - 2
Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.
Filyos Limanı yarın açılıyor - 3

"DENİZ TİCARETİNİN YENİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir" diye konuştu.
Filyos Limanı yarın açılıyor - 4
Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek" ifadelerini kullandı.
Filyos Limanı yarın açılıyor - 5

Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Filyos Limanı'nın kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Bakan Karaismailoğlu, burasının 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet vereceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir" dedi.

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Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Doğalgaz keşfinden sonra Türkiye Petrolleri AO'nun Filyos Limanı ve sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğalgaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı koridorlarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz."

Filyos Limanı yarın açılıyor - 7

"BÖLGENİN KALKINMASINDA LOKOMOTİF OLACAK"

Filyos Limanı'nın sadece bir liman olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya konulan Lojistik Master Planı çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden birinin burası olacağını anlattı.

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