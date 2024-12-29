Fırın değil okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor

''BİRİNCİ KALİTE EKMEK ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Fırın hakkında bilgi veren okul müdürü Sadrettin Bayram, “Lisemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekmek üretimi amacıyla fırın kuruldu. Fırında 24 esasına göre hizmet verilmektedir. 2 tane usta öğreticimiz var. Onların yanında da değişimli olarak çalışan 30'un üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilerimiz, döner sermaye kapsamında çalışıyor. Fırınımızın döner sermaye içerisindeki payı yaklaşık olarak 2 milyon liradır. Oradan elde edilen paralarla öğrencilerimize harçlık veriyoruz. Öğrencilerimiz almış oldukları harçlıklarla hem kendilerinin ihtiyaçlarını gideriyor hem de ailelerine destek oluyor. Biz aynı zamanda kendi uygulama otelimize de buradan ekmek çıkarıyoruz. Fırınımızda simit, poğaça, kuru pasta ve benzeri ürünler yapılıyor. Üretilen ürünler Elazığ merkezde bulunan yatılı pansiyonlu okullarımıza, üniversite öğrenci yurtlarına ve özel okulların yemekhanelerine dağıtılıyor. Birinci kalite ekmek üretmeye çalışıyoruz. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. Deprem döneminde okulumuzun fırını yeni kurulmuştu. O dönemde Malatya ve çevre illere ekmek gönderildi. Günlük 35 bin ekmek üretildi. Bu ekmeklerde depremzede vatandaşlara, okulumuzun imkanları ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü'müzün yoğun desteği ile gönderildi. Burası aynı zamanda bir iş yeridir. Yoğun bir şekilde üretim yapılıyor ve öğrenciye hem meslek öğretiliyor hem de bir ciro elde ediliyor” dedi.