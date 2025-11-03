Fırsatlar şimdiden duyuruluyor: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Black Friday 2025 indirim dönemi erken başladı. Bu dönemde dünyaca ünlü markalarda dikkat çekici fırsatlar görülürken; teknoloji ürünlerinden ev aletlerine, oyuncaklardan dekorasyona kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. Ancak uzmanlar, en iyi fiyatların genellikle resmi Black Friday gününde ve sonrasında ortaya çıktığını belirtiyor.
Kasım ayı artık Black Friday’e, Black Friday de neredeyse Kasım ayının tamamına dönüştü. Eskiden yalnızca bir günlük alışveriş çılgınlığı olan bu dönem, artık haftalarca süren indirim maratonuna dönüştü.