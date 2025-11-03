Fırsatlar şimdiden duyuruluyor: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

BLACK FRİDAY BU YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birçok marka ve e-ticaret platformu, Kasım ayının ilk haftasından itibaren indirimlerini duyurmaya başladı. Ancak resmi Black Friday günü, 28 Kasım 2025 Cuma olarak takvimde yer alıyor.



Black Friday’i takip eden Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu iki gün arasında, özellikle teknoloji ürünlerinde ve ev elektroniğinde "en yüksek indirim oranlarının" görülmesi bekleniyor.



Uzmanlar, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi kampanyaların tek güne sıkışmayacağını, Kasım ayı boyunca “erken Black Friday”, "hafta ortası fırsatları" ve "siber hafta" gibi farklı etaplarda süreceğini belirtiyor.