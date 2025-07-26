Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi?

Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch'in Türkiye kararına odaklanmıştı. Her iki kuruluşun da 2025 yılında Türkiye'ye yönelik değerlendirme tarihleri yıl başında ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda Fitch ve Moody's Türkiye kredi notu kararını 25 Temmuz'da açıkladı. Peki, Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi?

Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi? - 1

Piyasalar, hem kredi notu hem de görünüm kararları açısından 25 Temmuz 2025 tarihine odaklanmış durumdaydı. Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar nezdindeki risk primi, borçlanma maliyetleri ve fon akışlarını doğrudan etkileyen bu değerlendirmeler, özellikle finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyordu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, bu yıla ilişkin ikinci değerlendirmesini duyurdu.

EKONOMİ HABERLERİ

Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi? - 2

MOODY'S TÜRKİYE KARARI NE OLDU?

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.

Açıklamada, not artışının politika değişikliği riskinin azaldığı yönündeki görüşü de yansıttığı ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Kredi notu görünümünün ise "pozitif"ten "durağan"a çevrildiği bildirilen açıklamada, bunun Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü riskleri dengelediği ifade edildi.

Açıklamada, etkili politika yapma geleneğinin sürdürülmesinin Türkiye'nin dış pozisyonundaki iyileşmeyi öngörülenden daha fazla destekleyebileceği kaydedildi.

Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi? - 3

GEÇEN YIL 2 KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's, Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e çıkarmış, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmiş, ancak Moody's bu tarihte Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almamıştı.

Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi? - 4

FİTCH TÜRKİYE KARARI NE OLDU?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Açıklamada, Fitch'in temel senaryosunun politikaların 2026 boyunca görece sıkı kalacağı yönünde olduğu belirtilerek, 2028'deki seçimler öncesinde bir gevşeme beklendiği ancak negatif reel faizlere dönüşün öngörülmediği kaydedildi.

Haziranda yüzde 35'e düşen enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ancak bu oranın hala yüksek olduğu belirtildi.

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