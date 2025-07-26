Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi?

GEÇEN YIL 2 KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's, Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e çıkarmış, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.



Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmiş, ancak Moody's bu tarihte Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almamıştı.