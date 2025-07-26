Fitch ve Moody's temmuz kararı: Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi?
Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch'in Türkiye kararına odaklanmıştı. Her iki kuruluşun da 2025 yılında Türkiye'ye yönelik değerlendirme tarihleri yıl başında ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda Fitch ve Moody's Türkiye kredi notu kararını 25 Temmuz'da açıkladı. Peki, Moody's Türkiye kararı ne oldu, yükseldi mi?
Piyasalar, hem kredi notu hem de görünüm kararları açısından 25 Temmuz 2025 tarihine odaklanmış durumdaydı. Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar nezdindeki risk primi, borçlanma maliyetleri ve fon akışlarını doğrudan etkileyen bu değerlendirmeler, özellikle finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyordu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, bu yıla ilişkin ikinci değerlendirmesini duyurdu.