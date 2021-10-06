Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı

Forbes, 40 yaş altındaki en zengin 15 kişiyi açıkladı. Listede açık farkla en zengin kişi geçtiğimiz günlerde yaşanan yapılandırma hatası nedeniyle bir gün içerisinde 5,9 milyar dolar kaybeden ve dünyanın en zenginleri listesinde altıncı sıraya gerileyen Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg olurken, listenin en genç ismi ise 29 yaşındaki kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried oldu.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 12:16

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 1

Önemli ekonomi dergilerinden Forbes, 40 yaşın altındaki en zengin 15 kişiyi duyurdu.

Pandemi ile birlikte insanların karantina şartlarında evde kaldığı sürede daha da büyüyen kripto para piyasalarının damga vurduğu listeye 30 yaşın altında sadece, kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried girerken, Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in ardından 30 yaşın altında bu seviyede zengin olan ilk isim olarak tarihe geçti.

Mark Zuckerberg’in açık bir farkla birinci olduğu listede, ikinci sırayı ise Zuckerberg’in Facebook’u beraber kurduğu Harvard’dan oda arkadaşı Dustin Moskovitz aldı.

İşte en yaşlıdan en gence 40 yaşının altındaki dünyanın en zengin 15 kişisi:

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 2

BEN SİLBERMANN

Yaşı: 39

Net serveti: 3,3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Pinterest

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 3

LYNSİ SNYDER

Yaşı: 39

Net serveti: 4.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: In-N-Out Burger

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 4

ERNEST GARCİA III

Yaşı: 39

Net serveti: 9,3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Carvana ikinci el araba şirketi

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 5

RJ SCARİNGE

Yaşı: 38

Net serveti: 3.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Rivian Automotive (Elektrikli otomobil üreticisi)

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 6

SCOTT DUNCAN

Yaşı: 38

Net serveti: 6.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Enterprise (Boru hattı taşımacılığı)

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 7

NATHAN BLECHARCZYK

Yaşı: 38

Net serveti: 10 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Airbnb

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 8

BRİAN ARMSTRONG

Yaşı: 38

Net serveti: 11.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Coinbase (Kripto para borsası)

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 9

DUSTİN MOSKOVİTZ

Yaşı: 37

Net serveti: 24.1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Facebook

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 10

MARK ZUCKERBERG

Yaşı: 37

Net serveti: 134.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Facebook

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 11

BAİJU BHATT

Yaşı: 36

Net serveti: 2,9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Robinhood Markets (Hisse senedi ve fon ticareti uygulaması)

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 12

LUKAS WALTON

Yaşı: 35

Net serveti: 17.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Walmart

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 13

FRED EHRSAM

Yaşı: 33

Net serveti: 3.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Paradigm (Kripto para borsası) ve Coinbase (Kripto para borsası)

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 14

BOBBY MURPHY

Yaşı: 33

Net serveti: 15.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Snapchat

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 15

EVAN SPİEGEL

Yaşı: 31

Net serveti: 13,8 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Snapchat

Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı - 16

SAM BANKMAN-FRİED

Yaşı: 29

Net serveti: 22,5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: FTX (Kripto para borsası) 

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