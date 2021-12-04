Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 04.12.2021 - 13:59
Dünyanın önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 10’uncu yılı şerefine tarihte 30 yaşın altında en tepeye ulaşmış kişileri derledi.
10 yıldır yapılan listeye bugüne kadar 100 binden fazla aday girerken, 20 endüstriden 6 bin star 30 yaşının altında ekonomik olarak zirveye ulaştı.
Forbes’un listesinde tarihin en büyük basketbol yıldızlarından Lebron James, Barbados’lu süperstar Rihanna ve Meta’nın sahibi Mark Zuckerburg gibi isimler yer alırken, geçtiğimiz 3 yıldır popülaritesini her geçen gün artıran kripto para dünyasından da birçok isim yer alıyor.
İşte Forbes’un geçtiğimiz on yılda 30 yaşının altında zirveye çıkanlar listesi ve şimdiki yaşları:
Luminar, Kurucu ve CEO
Müzisyen
FTX, Kurucu ve CEO
Canva, Kurucu ortak ve CEO
Bumble, Kurucu ve CEO,
Instacart, Kurucu ve CEO
Müzisyen
Spotify, Kurucu ortak ve CEO
Robinhood kurucuları
Dropbox, Kurucu ortak
Ethereum, Kurucu
Stripe, Kurucu ortak
Caribou Biosciences, Kurucu ortak
Los Angeles Lakers, Basketbolcu
Afterpay, Kurucu ortak
Asana, Kurucu
Tenis oyuncusu
Plaid, Kurucu ortak
Kylie Kozmetik, Kurucu
DoorDash, Kurucu ortak
Guild Education, Kurucu ortak
Embark, Kurucu ortak
Pinterest, Kurucu ortak
Snap, Kurucu ortak
Glossier, Kurucu
Instagram, Kurucu
Benchling, Kurucu ortak
Malala Fonu, Kurucu
ByteDance, Kurucu
Facebook, Kurucu ortak