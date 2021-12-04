Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı

Forbes dergisi 30 yaş altı starları paylaşmasının 10. Yılı şerefine listeye giren en iyi isimleri belirledi. Listede halihazırda dünyanın en büyük starlarının başında gelen Lebron James ve Rihanna da var.

Haberler - ntv.com.tr 04.12.2021 - 13:59

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 1

Dünyanın önemli ekonomi yayınlarından , 10’uncu yılı şerefine tarihte 30 yaşın altında en tepeye ulaşmış kişileri derledi.

10 yıldır yapılan listeye bugüne kadar 100 binden fazla aday girerken, 20 endüstriden 6 bin star 30 yaşının altında ekonomik olarak zirveye ulaştı.

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 2

Forbes’un listesinde tarihin en büyük basketbol yıldızlarından Lebron James, Barbados’lu süperstar Rihanna ve Meta’nın sahibi Mark Zuckerburg gibi isimler yer alırken, geçtiğimiz 3 yıldır popülaritesini her geçen gün artıran kripto para dünyasından da birçok isim yer alıyor.

İşte Forbes’un geçtiğimiz on yılda 30 yaşının altında zirveye çıkanlar listesi ve şimdiki yaşları:

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 3

AUSTİN RUSSEL (26)

Luminar, Kurucu ve CEO

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 4

MİLEY CYRUS (29)

Müzisyen

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 5

SAM BANKMAN-FRİED (29)

FTX, Kurucu ve CEO

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 6

MELANİE PERKİNS (34)

Canva, Kurucu ortak ve CEO

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 7

WHİTNEY WOLFE HERD (32)

Bumble, Kurucu ve CEO,

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 8

APOORVA MEHTA (35)

Instacart, Kurucu ve CEO

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 9

RİHANNA (33)

Müzisyen

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 10

DANİEL EK (38)

Spotify, Kurucu ortak ve CEO

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 11

BAİJU BHATT (36) VE VLAD TENEV (34)

Robinhood kurucuları

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 12

DREW HOUSTON (38)

Dropbox, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 13

VİTALİK BUTERİN (27)

Ethereum, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 14

PATRİCK COLLİSON (33)

Stripe, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 15

RACHEL HAURWİTZ (36)

Caribou Biosciences, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 16

LEBRON JAMES (36)

Los Angeles Lakers, Basketbolcu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 17

NİCK MOLNAR (31)

Afterpay, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 18

DUSTİN MOSKOVİTZ (37)

Asana, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 19

NAOMİ OSAKA (24)

Tenis oyuncusu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 20

ZACH PERRET (34)

Plaid, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 21

KYLİE JENNER (24)

Kylie Kozmetik, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 22

ANDY FANG (29)

DoorDash, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 23

RACHEL CARLSON (33)

Guild Education, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 24

ALEX RODRİGUES (26)

Embark, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 25

BEN SİLBERMANN (39)

Pinterest, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 26

EVAN SPİEGEL (31)

Snap, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 27

EMİLY WEİSS (36)

Glossier, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 28

KEVİN SYSTROM (37)

Instagram, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 29

SAJİTH WİCKRAMASEKARA (30)

Benchling, Kurucu ortak

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 30

MALALA YUSUFZAY (24)

Malala Fonu, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 31

ZHANG YİMİNG (37)

ByteDance, Kurucu

Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı - 32

MARK ZUCKERBERG (37)

Facebook, Kurucu ortak

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