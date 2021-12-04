Forbes son 10 yılda 30 yaş altında zirveye çıkanlar listesini açıkladı

Forbes’un listesinde tarihin en büyük basketbol yıldızlarından Lebron James, Barbados’lu süperstar Rihanna ve Meta’nın sahibi Mark Zuckerburg gibi isimler yer alırken, geçtiğimiz 3 yıldır popülaritesini her geçen gün artıran kripto para dünyasından da birçok isim yer alıyor.

İşte Forbes’un geçtiğimiz on yılda 30 yaşının altında zirveye çıkanlar listesi ve şimdiki yaşları: