FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim

Forbes tarafından bu yıl 38. kez yayımlanan Milyarderler Listesi'ne giren isimler belli oldu. Fransız LVMH holdinginin CEO'su Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.