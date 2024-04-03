FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim
Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2024'ün milyarderler listesini açıkladı. Listede Türkiye'den isimler de var. Fransız iş insanı Bernard Arnault'un başı çektiği listede Türkiye'den 27 kişi yer aldı. İşte FORBES'e göre Türkiye'nin 27 ismi...
Forbes tarafından bu yıl 38. kez yayımlanan Milyarderler Listesi'ne giren isimler belli oldu. Fransız LVMH holdinginin CEO'su Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.