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FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2024'ün milyarderler listesini açıkladı. Listede Türkiye'den isimler de var. Fransız iş insanı Bernard Arnault'un başı çektiği listede Türkiye'den 27 kişi yer aldı. İşte FORBES'e göre Türkiye'nin 27 ismi...

FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim - 1

Forbes tarafından bu yıl 38. kez yayımlanan Milyarderler Listesi'ne giren isimler belli oldu. Fransız LVMH holdinginin CEO'su Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim - 2

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN 27 İSİM VAR

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 27 isim yer aldı.  Listede Türkiye'den 23 erkek ve 4 kadın var.

FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim - 3

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSİMLERİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ilk sırada yer aldı. Ülker'in servetinin bir yılda 19 milyon dolar gerileyerek 5 milyar dolar olarak kayda geçtiği belirtildi.

FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim - 4

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 3,3 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mustafa Rahmi Koç ise 3,2 dolarla beşinci oldu.

Murat Ülker, dünyanın en zengin 597'nci insanı olurken, İpek Kıraç 1062, Sevim Arsel 1104, Cemil Kazancı 920, Rahmi Koç ise 1238'inci sırada yer aldı. gelirken, üçüncü sırada 3,6 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel bulunuyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 3,3 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mustafa Rahmi Koç ise 3,2 dolarla beşinci oldu.

FORBES Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı: İşte listedeki 27 isim - 5

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes listesine girdi. Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24'üncü dünyanın 2410'uncu zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.  Haluk Bayraktar ise 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27'nci dünyanın 2545'inci en zengin ismi oldu.

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