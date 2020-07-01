Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle...

ntv.com.tr 01.07.2020 - 14:11 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 14:13

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 1

20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

Net satış: 18,1 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 2

19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Net satış: 19,3 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 3

18- Enerjisa Enerji A.Ş.

Net satış: 19,4 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 4

17- Migros Ticaret A.Ş.

Net satış: 23,1 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 5

16- Anadolu Efes 

Net satış: 23,3 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 6

15- Türk Telekomünikasyon A,Ş.

Net satış: 23,6 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 7

14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Net satış: 25,1 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 8

13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)

Net satış: 25,9 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 9

12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.

Net satış: 26,8 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 10

11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.

Net satış: 27,4 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 11

10- Rönesans İnşaat

Net satış: 28,7 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 12

9- Arçelik

Net satış: 31,9 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 13

8- Ahlatcı Kuyumculuk

Net satış: 34,7 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 14

7- Ford Otomotiv

Net satış: 39,2 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 15

6- Bim

Net satış: 40,2 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 16

5- Opet Petrolcülük A.Ş.

Net satış: 46,3 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 17

4- Petrol Ofisi

Net satış: 53,6 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 18

3- THY

Net satış: 75,1 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 19

2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 

Net satış: 87,9 milyon dolar
Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 20

1-  Tüpraş 

Net satış: 89,6 milyon dolar

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER