Fransa, İtalya, Japonya, Tayvan'a gönderiliyor! Türkiye'ye milyonlarca dolar gelir sağlıyor, kaya diplerinden toplanıyor

Trabzon'da salyangoz avı yapan 25 kadar tekne olduğunu söyleyebiliriz. Günlük ortalama 600-700 kilogram kadar toplayabiliyoruz. Akıntı durumu, görüş mesafesi uygun olduğu sürece 3-4 kişi toplanabiliyor. Dalış zor uluyor tamamen insan gücüyle toplandığı için çok zor oluyor. Salyangoz avcılığı Ege olsun diğer denizlere göre bizim sular daha sığ. Dolayısıyla derin olmayan yerlere daldığımız için biraz daha rahatız, batıya gittikçe derinlik artıyor. Salyangoz Türkiye'de pek tüketilmiyor. Kabuğu kozmetik sanayinde içi ise konserve olarak ihraç ediliyor” dedi.