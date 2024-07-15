Fransa, İtalya, Japonya, Tayvan'a gönderiliyor! Türkiye'ye milyonlarca dolar gelir sağlıyor, kaya diplerinden toplanıyor
Yaz döneminde balıkçıların geçim kaynağı deniz salyangozu her yıl ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlarken balıkçılar, yasak olan algarina yerine dalış yaparak topluyor.
Karadeniz bölgesinden geçen yılın Haziran ayı itibarıyla yapılan deniz salyangozu ihracatından 4 milyon 742 bin 541 dolar döviz girdisi sağlanırken, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 69 bin 390 dolar döviz girdisi sağlandı.