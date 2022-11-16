G20 liderlerine Türk zırhı

İlk kez 2017 IDEF'te sergilenen Yörük 4X4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve sipariş aldı.



Nurol Makina, Yörük 4X4 için biri Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 ülkeyle sözleşme imzaladı.