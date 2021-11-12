Galataport İstanbul'a dev yolcu gemisi yanaştı

Haberler - İHA - ntv.com.tr 12.11.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 11:06
Galataport istanbul, geçen ayki açılışının ardından kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor.
Son olarak Yunanistan’ın Mykonos adasından kalkan "Spirit of Discovery" isimli gemi, 631 yolcusu ve 530 kişilik mürettebatıyla Galataport'a yanaştı.
Bin yolcu kapasiteli gemi, 236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğinde.
5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanan gemide; tiyatro, kütüphane, golf simülatörü ve havuz alanları, barlar ve restoranlara ek olarak, spor salonu, SPA alanı bulunuyor. Ayrıca her kamaranın kendi balkonu var.
Büyüklüğüyle dikkat çeken dev gemi, tarihi yarımadası manzarasıyla aynı karede buluştu. Yüzen otel görünümündeki dev kruvaziyer gemisi arkasındaki binalarla birlikte ilginç manzaralar oluşturdu.
Geminin bir sonraki durağı Avrupa olacak.
Türkiye'ye, kruvaziyer gemileriyle gelen turistler, İstanbul'da birkaç gün geçirerek tarihi mekanları geziyor, eğlence mekanlarında vakit harcıyor ve alışveriş yapıyor.
Karaköy’ün devamı niteliğinde organik bir mahalle olarak hayata geçen Galataport İstanbul'un, mikro hedefte Karaköy’e ve Beyoğlu’na, makro hedefte ise ülke turizmine, tanıtımına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.
Galataport İstanbul’a yılda mürettebat dahil 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu gelmesi bekleniyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. Galataport İstanbul’a gelecek kruvaziyer yolcusu turistin ortalama harcamasının 400-600 euro arasında olacağı tahmin ediliyor.
CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyer yolcularının, gemiyle uğradıkları her ülkede diğer turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.