Galataport İstanbul'a dev yolcu gemisi yanaştı

CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyer yolcularının, gemiyle uğradıkları her ülkede diğer turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.