Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu
Başakşehir'de başlatılacak Damla Kent Projesi için Borsa İstanbul'da talep toplama işlemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından hazırlanan gayrimenkul finansman çeşidi Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Projeye ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler katılabiliyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır, halka arzı ne zaman?
Gayrimenkul Sertifikası sayesinde ilgililer Damla Kent Projesi'nden küçük birikimlerle ev sahibi olma şansını elde ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Sertifika, halka arz sürecinde ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak. Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz tarihi ve fiyatı...