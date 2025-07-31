Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası satın alımak için; Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere diğer bankalarda ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı gerekiyor.



Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturulabilir.



Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getirilir.



4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesapları üzerinden talep oluşturulabilir.



Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz-Kesin Talep adımlarını izlenerek sürece dahil olmak mümkün.



'DMLKT' işlem kodu seçilir, satın almak stenen sertifika adedi girilir, ödeme yöntemi seçilir ve işlem onaylanır.