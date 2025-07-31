Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu

Başakşehir'de başlatılacak Damla Kent Projesi için Borsa İstanbul'da talep toplama işlemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından hazırlanan gayrimenkul finansman çeşidi Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Projeye ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler katılabiliyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır, halka arzı ne zaman?

Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu - 1

Gayrimenkul Sertifikası sayesinde ilgililer Damla Kent Projesi'nden küçük birikimlerle ev sahibi olma şansını elde ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Sertifika, halka arz sürecinde ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak. Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz tarihi ve fiyatı...

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Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu - 2

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ TARİHİ VE FİYATI

Damla Kent Projesi'ndan ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak Gayrimenkul Sertifikası değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olacak.

Halka arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da gerçekleşecek.

Gayrimenkul sertifikası ile üç farklı kazanç yolu da sunulmuş oluyor. İlki konut edinme, ikincisi yatırımcının dairelerini açık artırma ile satması ve üçüncüsü de sertifikaları Borsa İstanbul'da alıp satmak.

Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu - 3

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası satın alımak için; Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere diğer bankalarda ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı gerekiyor.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturulabilir.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesapları üzerinden talep oluşturulabilir.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz-Kesin Talep adımlarını izlenerek sürece dahil olmak mümkün.

'DMLKT' işlem kodu seçilir, satın almak stenen sertifika adedi girilir, ödeme yöntemi seçilir ve işlem onaylanır.

Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu - 4

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabındaki 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şöyle:

62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika.

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