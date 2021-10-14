Gedelek turşusunun kış sofralarına yolculuğu başlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 12:08
Bursa'nın Gedelek Mahallesi'nde 3 kuşaktır doğal yöntemlerle üretilen, iç pazarda yoğun talep gören ve 100 ülkeye ihraç edilen turşuların yapımı devam ediyor.
Gedelek Muhtarı Mehmet Dönmez, mahallede turşuculuğun 70 yıllık geçmişinin bulunduğunu söyledi. Firmaların çoğunun dededen toruna yani üçüncü kuşak olduğunu belirten Dönmez, yöreden Türkiye'nin bütün illerine turşu gönderildiğini aktardı.
Hem ticari hem de istihdam bakımından turşu üretmekten memnun olduklarını anlatan Dönmez, üniversiteyi bitiren gençlerin birçoğunun mahalleye dönerek turşuculukla uğraştığı bilgisini verdi.
Muhtar Mehmet Dönmez, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecinde turşuya talebin çok arttığını bildirdi.
Hem üreticilerin hem de dükkanlarında ve pazarlarda perakende satış yapan esnafın bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dönmez, "Mahallemizden Türkiye'nin her yerine turşu gönderildiği gibi Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine de turşu gönderilmekte" dedi.
Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Dönmez, "Bölgemize istihdam sağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden buraya turşu için sebze gelir. Yazın burası İstanbul hali gibi çalışır. Sezonda 50 bin ton civarında turşu yapıyoruz. Bunun yüzde 50'si iç pazara, yüzde 30'u sanayi denilen fast food firmalarına ve restoranlara, yüzde 20'si de ihracata gidiyor" diye konuştu.
Dönmez, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki fast food firmalarından büyük talep gördüklerini de belirtti. Turşu sezonu olan mayıs-ekim döneminde, 1500 kişinin yaşadığı köyün nüfusunun 5 bine yaklaştığını aktaran Dönmez, "Bölgemizde devamlı çalışan en az 3 bin kişi vardır. Bunun yanında nakliyeciler, turşu için sebze eken çiftçiler var. Türkiye ve çevremize gerçekten büyük bir istihdam sağlıyoruz" dedi.
Üreticilerden Yakup Yalçın da mahallede her evin altında turşu işletmesi olduğunu belirti ve "Pandemi döneminde turşunun bağışıklık sistemine iyi geldiği yönünde yapılan açıklamalardan sonra talepler eskiye göre yüzde 70-80 arttı. Bu dönemde pancar ve sarımsak turşu çeşitleri çok öne çıktı" dedi.