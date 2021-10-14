Gedelek turşusunun kış sofralarına yolculuğu başlıyor

Hem üreticilerin hem de dükkanlarında ve pazarlarda perakende satış yapan esnafın bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dönmez, "Mahallemizden Türkiye'nin her yerine turşu gönderildiği gibi Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine de turşu gönderilmekte" dedi.



Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Dönmez, "Bölgemize istihdam sağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden buraya turşu için sebze gelir. Yazın burası İstanbul hali gibi çalışır. Sezonda 50 bin ton civarında turşu yapıyoruz. Bunun yüzde 50'si iç pazara, yüzde 30'u sanayi denilen fast food firmalarına ve restoranlara, yüzde 20'si de ihracata gidiyor" diye konuştu.