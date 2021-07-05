Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

ntv.com.tr 05.07.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 11:49
Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300
Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4 bin 900
Ortalama yıllık maaş: 92 bin 730 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı:12 bin 800
Ortalama yıllık maaş: 101 bin 90 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 90 bin 160 dolar
Ortalama yıllık maaş: 112 bin 110 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 600
Ortalama yıllık maaş: 98 bin 70 dolar
Ortalama yıllık maaş: 75 bin 10 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 5 bin
Ortalama yıllık maaş: 130 bin 890 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400
Ortalama yıllık maaş: 83 bin 10 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 14 bin 800
Ortalama yıllık maaş: 97 bin 170 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 900
Ortalama yıllık maaş: 120 bin 880 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin
Ortalama yıllık maaş: 98 bin 340 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 900
Ortalama yıllık maaş: 123 bin 720 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 600
Ortalama yıllık maaş: 80 bin 190 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400
Ortalama yıllık maaş: 90 bin 150 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 300
Ortalama yıllık maaş: 137 bin 700 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 26 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 92 bin 280 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 400
Ortalama yıllık maaş: 114 bin 820 dolar
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400
Ortalama yıllık maaş: 124 bin 100 dolar