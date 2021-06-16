Geleceğin meslekleri nelerdir? Uzmanlar 2030 yılına kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekleri açıkladı

Meslek seçimi hayattaki en önemli kararlardan biridir. Meslek seçerken sadece para kazanma yönteminizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda uzun yıllar günün en verimli saatlerinde nelere ilgi duyacağınızı da seçersiniz.Bu noktaları göz önünde bulundurarak ilgi alanlarınıza uygun, sizi yansıtan ve içinde bulunduğumuz dönemde önemli bir ihtiyacı karşılayan yani çağın koşullarına uygun bir meslek seçmeniz çok mantıklı bir seçim olacaktır.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pekçok meslek otomatik olarak yapılabilecek.