Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri
Gelir vergisi ödeme ekranı için son günler! Mükelleflerin 2024 yılında elde ettikleri gelirlere yönelik beyanname verme ve vergi ödeme süreleri uzatılmıştı. Kişiler ve şirketlerden tahsil edilen gelir vergisi arasında kira gelir beyannamesi de yer alıyor. Vergi mükellefleri ise ''Gelir vergisi taksit tarihleri ve vergi dilimleri'' araştırmasını yapıyor.
Gelir vergisi beyanname verme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden online olarak yapılıyor. Kişi veya şirketlerin geçtiğimiz sene elde ettikleri gelir oranına göre gelir vergisi, iki taksit halinde ödeniyor. İşte, 2024-2025 yılları gelir vergisi dilimleri...