Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri

Gelir vergisi ödeme ekranı için son günler! Mükelleflerin 2024 yılında elde ettikleri gelirlere yönelik beyanname verme ve vergi ödeme süreleri uzatılmıştı. Kişiler ve şirketlerden tahsil edilen gelir vergisi arasında kira gelir beyannamesi de yer alıyor. Vergi mükellefleri ise ''Gelir vergisi taksit tarihleri ve vergi dilimleri'' araştırmasını yapıyor.

Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri - 1

Gelir vergisi beyanname verme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden online olarak yapılıyor. Kişi veya şirketlerin geçtiğimiz sene elde ettikleri gelir oranına göre gelir vergisi, iki taksit halinde ödeniyor. İşte, 2024-2025 yılları gelir vergisi dilimleri...

EKONOMİ HABERLERİ

Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri - 2

GELİR VERGİSİ TAKSİT ÖDEME DÖNEMLERİ

Gelir vergisi ilk taksit ödemeleri için son tarih 2 Nisan'dı ancak süre uzatılarak 7 Nisan olarak duyuruldu.

Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılacak.

GELİR VERGİSİ ÖDEME EKRANI

Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri - 3

2025 Gelir Vergisi Dilimi

158.000 TL'ye kadar - 15%

330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası - 20%

800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde

1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL), fazlası - 27%

4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL (ücret gelirlerinde

4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL), fazlası - 35%

4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL), fazlası - 40%

2024 Gelir Vergisi Dilimi

110.000 TL'ye kadar - 15%

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası - 20%

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası - 27%

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası - 35%

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası - 40%

Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri - 4

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NASIL VERİLİR?

Kira gelir beyannamelerinin de 7 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. 2024'te konuttan yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Gelir vergisi beyannameleri"gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden verilebiliyor. Yanı sıra anlaşmalı bankalar ve vergi dairelerinde de tahsilat sağlanıyor.

Gelir vergisi beyannamelerinin normal zamanda verilmemesi sonucunda vergi mükelleflerine usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca verginin zamanında ödenmemesiyle de vergi için vergi kaybı cezası ile gecikme faizi devreye girer.

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