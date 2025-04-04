Gelir Vergisi Dilimleri: Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman? Gelir vergisi taksit ödeme dönemleri

2025 Gelir Vergisi Dilimi



158.000 TL'ye kadar - 15%



330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası - 20%



800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde



1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL), fazlası - 27%



4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL (ücret gelirlerinde



4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL), fazlası - 35%



4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL), fazlası - 40%



2024 Gelir Vergisi Dilimi



110.000 TL'ye kadar - 15%



230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası - 20%



580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası - 27%



3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası - 35%



3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası - 40%