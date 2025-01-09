Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun ne zaman silineceği, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından merak ediliyor. 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. GSS borcu olan ve aftan yararlanmayı bekleyen vatandaşlar ise konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak? - 1

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. GSS borcu olan ve aftan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise "GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 27 Aralık'ta 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak? - 2

GSS BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

GSS borçlarının teklifin yasalaştığı tarihten itibaren silinmesi bekleniyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak? - 3

GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

TBMM'de Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

2024 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, SGK'ye 31 Aralık 2024'e kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak? - 4

GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak? - 5

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

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