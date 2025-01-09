Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun ne zaman silineceği, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından merak ediliyor. 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. GSS borcu olan ve aftan yararlanmayı bekleyen vatandaşlar ise konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak?
Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. GSS borcu olan ve aftan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise "GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 27 Aralık'ta 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı, kimler yararlanacak?