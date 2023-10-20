GİB 2000 gelir uzman yardımcısı alacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belli pozisyonlara atanmak üzere, 2000 (iki bin) gelir uzman yardımcısı alınacak. GİB bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları sorgulamaya başladı. Peki, GİB 2000 gelir uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
GİB gelir uzman yardımcısı başvurularının nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2000 gelir uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Peki, GİB başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?