Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza

Giresun'da tonlarca bakır ve çinko atığının doğaya yayıldığı maden işletmesinin cezası belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı firmaya üst sınırdan, 12 milyon lira ceza verdi. Firma ayrıca faaliyetten de men edildi.

Haberler - NTV Haber 04.12.2021 - 11:18

Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'da çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza verdi. Ayrıca faaliyetten tamamen men etti.

Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 2

Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen olayda bir maden işletmesinin atık barajındaki set yıkıldı.

Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 3

Barajda biriken 4 bin 500 tondan fazla bakır ve çinko atığı çevreye yayıldı.

Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 4

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maden şirketinin üst sınırdan para cezasına verilmesine karar verdi.

Giresun'daki çevre felaketine rekor ceza - 5

İşletmeye 12 milyon lira ceza kesildi ve faaliyetten men etti.

Bölgede atıkların toplanması ve temizle çalışması sürüyor.

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