Gözler 6 aylık enflasyon farkında: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağı, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Şimdi ise gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Öte yandan en düşük emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?
2025 memur ve emekli zammında son durum, Türkiye'de ekonomiyle ilgili verileri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte tüm gözler memur ve emeklinin zam oranında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte ocak ayında memur ve emekli zamlarında artış meydana gelecek. İşte ayrıntılar.