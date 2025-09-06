Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama
Eylül ayı evde bakım desteği ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşlarının ödeme günleri illere göre farklılık gösteriyor.
Eylül 2025 evde bakım desteği ödemeleri için geri sayım sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bu ay da hak sahiplerinin gündeminde. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın faydalandığı evde bakım desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine katkı sağlıyor.