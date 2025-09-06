Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı, bu ay da il il ve gün gün yatırılmaya başlanacak. Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre ödemeler 15 Eylül’den itibaren hesaplara geçmeye başlayacak ve ay sonuna kadar tamamlanacak.