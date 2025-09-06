Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Eylül ayı evde bakım desteği ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşlarının ödeme günleri illere göre farklılık gösteriyor.

Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Eylül 2025 evde bakım desteği ödemeleri için geri sayım sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, bu ay da hak sahiplerinin gündeminde. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın faydalandığı evde bakım desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine katkı sağlıyor.

Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı, bu ay da il il ve gün gün yatırılmaya başlanacak. Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre ödemeler 15 Eylül’den itibaren hesaplara geçmeye başlayacak ve ay sonuna kadar tamamlanacak.

Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım desteği ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak ödeme durumlarını öğrenebiliyor.

Bu sorgulama ekranında;

Ödemenin yatıp yatmadığı,

Hangi tarihte hesaba geçtiği,

Tutar bilgileri
görüntülenebiliyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile SMS bilgilendirmeleri de ödemelerin takibi için kullanılabiliyor.

Gözler eylül ayı evde bakım desteği ödemelerinde: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ü olması,
Engelli sağlık kurulu raporunun olması,
Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan kişilerin bakımını üstlenecek aile bireyleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunmalılar.

