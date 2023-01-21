Gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte: EYT yasası ne zaman çıkacak?

Milyonların beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesine ilişkin atılan her adım ve açıklama yakından takip ediliyor. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak?

Gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte: EYT yasası ne zaman çıkacak? - 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıklamıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

Gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte: EYT yasası ne zaman çıkacak? - 2

"ŞUBAT AYINDA EYT'NİN YASALŞTIĞINA TANIK OLACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin konuştu.

EYT'yle ilgili sorulara da yanıt veren Akbaşoğlu, çelişkili durum olmadığını, önlerinde bir takvim olduğunu belirterek, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" diye konuştu.

Gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte: EYT yasası ne zaman çıkacak? - 3

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.

Gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte: EYT yasası ne zaman çıkacak? - 4

YASALAŞTIKTAN SONRA BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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