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Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri, 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. %33’lük artışın yer aldığı kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Tahsis numarasına göre ödeme günleri farklılık gösterecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme tarihi açıklandı mı, ne zaman yatacak? İşte, bayram ikramiyelerinde son durum

Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek. Onay çıkması durumunda Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? - 3

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Yaklaşık 15.5 milyon emeklinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin geçmesinin ardından ödeme programı netlik kazanacak.

Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? - 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödemelerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? - 6

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

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