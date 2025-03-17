Gözler Resmi Gazete’de: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri, 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. %33’lük artışın yer aldığı kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Tahsis numarasına göre ödeme günleri farklılık gösterecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme tarihi açıklandı mı, ne zaman yatacak? İşte, bayram ikramiyelerinde son durum
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar...