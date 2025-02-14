Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri için gözler yapılacak çalışmaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağını aktarırken toplantı takvimi belli oldu. Yaklaşık 16 milyon emeklinin yararlandığı bayram ikramiyeleri son olarak geçtiğimiz yıl %50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. Bayram ikramiyeleri bu yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer hak sahipleri de ödemelerden faydalanacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, bayram ikramiyesi zammına ilişkin senaryolar…

Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? - 1

Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından itibaren emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödemelerini maaş aldıkları bankalar aracılığıyla alıyor. Yeni yıl ile bilrlikte aile destek ödemeleri, engelli maaşı, yaşlılık aylığı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Emekliler ise emekli bayram ikramiyesindeki artışa odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağına işaret ederken toplantı tarihi belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…

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Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? - 2

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi her yıl iki kez hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl %50 artış ile beraber 3.000 liraya yükselirken bu yıl yapılacak artış henüz belli olmadı.  Bayram ikramiyelerinde yapılacak yeni düzenleme 21 Şubat’ta Giresun’da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda görüşülecek. 

Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? - 3

Emekli bayram ikramiyelerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi %50 oranında artış yapılması durumunda 4.500 liraya yükselecek. Bayram ikramiyeleri, %40 artması durumunda ise 4.200 lira olurken  %30 artış olması halinde ise 3.900 liraya yükselecek. 

Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? - 4

İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILACAK

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’a denk gelirken Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Emekli bayram ikramiyeleri, 2018 yılından itibaren düzenli olarak yatırılıyor. İkramiye ödemeleri bayramdan yaklaşık 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiye ödemelerini alabilecek.

Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Emeklileri,

Dul ve yetim maaşı alanlar

Yaşlılık maaşı alanlar, 

Güvenlik korucuları,

Şampiyon sporcular

Muharip gaziler,

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