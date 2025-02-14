Gözler toplantıda: Emekli (SSK, Bağ-Kur) bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri için gözler yapılacak çalışmaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağını aktarırken toplantı takvimi belli oldu. Yaklaşık 16 milyon emeklinin yararlandığı bayram ikramiyeleri son olarak geçtiğimiz yıl %50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. Bayram ikramiyeleri bu yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer hak sahipleri de ödemelerden faydalanacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, bayram ikramiyesi zammına ilişkin senaryolar…
Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından itibaren emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödemelerini maaş aldıkları bankalar aracılığıyla alıyor. Yeni yıl ile bilrlikte aile destek ödemeleri, engelli maaşı, yaşlılık aylığı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Emekliler ise emekli bayram ikramiyesindeki artışa odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağına işaret ederken toplantı tarihi belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…